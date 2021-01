Rezultatul votului a fost de 78 de voturi „pentru”, 5 „impotriva” si 13 abtineri. Raportul privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta, coordonat de europarlamentarul Siegfried Muresan (PNL / PPE) din pozitia de coraportor, prevede alocarea a 672,5 miliarde de euro in urmatorii trei ani pe care tarile membre ii vor folosi pentru finantarea planurilor nationale de redresare si rezilienta, arata un comunicat de presa al eurodeputatului. Suma totala pe care o va primi Romania din acest mecanism este de aproximativ 30,5 miliarde de euro. „Prin votul de astazi, am confirmat in comisiile de…