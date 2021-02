Comisiile de buget ale Parlamentului au adoptat bugetul pentru Ministerul Muncii. Turcan: "Bugetul asigurarilor sociale de stat este cu 10% mai mare decat anul 2020"

Stiri pe aceeasi tema

- Imense terenuri protejate din padurea amazoniana din Brazilia si zone rezervate pentru triburi indigene sunt vandute ilegal pe platforma Marketplace a retelei de socializare Facebook, arata o ancheta BBC. Unele loturi de vanzare au dimensiuni impresionante, cat 1.000 de terenuri de fotbal,…

- Albania este la 900 de kilometri de Romania si cu putin noroc, dar neaparat odihnit la volan, distanta poate fi parcursa in 15-16 ore, adica in mai putin de o zi. E una dintre putinele destinatii europene accesibile fara restrictii in pandemie. Pe data de 24 februarie s-au actualizat…

- Primaria Municipiului Bucuresti trebuie sa mai plateasca aproape 200 de milioane de lei pentru cele 400 de autobuze Otokar si cele 130 de autobuze Mercedes hibrid, cumparate in mandatul Gabrielei Firea. Primaria din Bucuresti trebuie sa mai achite 165 de milioane de lei din contractul de 458…

- Ukraine International Airlines a lansat ceea ce numeste un proiect unic ucrainean. Este vorba despre un "zbor pitoresc", pe ruta Kiev - Cernobil si retur, fara aterizare. Oferta a fost anuntata pe 12 februarie, iar biletele pentru zborul din 7 martie s-au epuizat imediat, determinand compania aeriana…

- Kelemen Hunor, liderul UDMR si vicepremierul Romaniei, a declarat la RFI ca eliminarea gratuitatii pe tren pentru studenti nu a fost inca luata in calcul si ca discutiile pe acest subiect continua. "Nu am incalcat o promisiune. In continuare, exista o discutie la nivelul Ministerului Transporturilor…

- Un sofer din judetul Iasi a fost incatusat de politisti, in seara de Revelion, dupa ce a refuzat sa sufle in fiola. In final, soferul a acceptat alcooltestul. Potrivit Ziarul de Iasi, un tanar din Barlad, urcat baut la volan a fost oprit de politistii din Iasi, iar in momentul in care a fost…

- Concert al Deliei in Herastrau cu zeci de spectatori, sanctionat de oamenii legii. Amenda pe care au primit-o proprietarii terasei este ridicola: 2.000 de lei. Sanctiunea a fost data intrucat cei care se aflau la spectacol nu respectau distantarea fizica. Ar fi fost si greu sa se intample…