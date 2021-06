Comisie pentru redeschiderea Transalpinei O comisie de specialiști in drumuri se va afla miercuri pe cea mai inalta șosea din țara, Transalpina. Este vorba de reprezentanți din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri din Craiova. Din delegația de specialiști care va urca la Ranca fac parte și polițiști rutieri și conducerea Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu, precum și specialiști din cadrul Prefecturii Gorj. Transalpina a fost supusa in ultimele saptamani unor lucrari ample de deszapezire pe tronsonul Ranca – Obarșia-Lotrului. Este vorba de tronsonul de drum care este administrat de Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

