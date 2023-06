Sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia (CEO) au programata miercuri o ședința. Aceasta va avea loc in cadrul Comisiei de Negociere. Se va discuta, intre altele, pe tema aplicarii Legii 197 din 2021 la Complexul Energetic Oltenia. Liderii celor patru federații sindicale reprezentative propun ca legea sa fie aplicata unui numar cat mai mare de angajați. Legea nu este aplicata in momentul de fața de catre casele de pensii. Complexul Energetic Oltenia a inceput insa sa emita adeverințe in baza actului normativ respectiv. Acesta a intrat in vigoare in luna august 2021, dar nu…