Varianta Ocolitoare a municipiului Targu Jiu este gata și mai trebuie recepționate lucrarile. In acest sens, in urmatoarele zile la Targu Jiu va trebui sa soseasca o echipa din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Specialiștii vor analiza calitatea lucrarilor pe traseul șoselei lunga de 20 de kilometri. In fapt, 5 kilometri din Varianta Ocolitoare a municipiului Targu Jiu sunt deja in folosința. Practic, mai sunt 15 kilometri de verificat și de facut recepția. Va fi analizata respectarea contractului și calitatea lucrarilor și daca sunt indeplinite condițiile de…