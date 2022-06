Textul motiunii de cenzura impotriva CE – pregatit de olandeza Sophie in’t Veld, fostul premier belgian Guy Verhofstadt si spaniolul Luis Garicano, vicepresedintele Renew este necesar sa fie semnat de catre cel putin 10% dintre eurodeputati, – 70 in total – pentru a fi supus la vot in plenul PE. In cazul in care presedinta CE Ursula von der Leyen ”continua sa refuze sa aplice cu seriozitate reglemenatirle unei conditionari privind statul de drept” care conditioneza plata plata fondurilor europene de o respectare stricta a drepturilor fundamentale de catre statele membre ale Uniunii Europene (UE),…