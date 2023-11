Comisia Europeana a recomandat miercuri inceperea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina. Maia Sandu, președinta Republicii Modova a afirmat ca obiectivul de aderare este 2030. ”Astazi este o zi istorica”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, dupa anunțul privind avizul favorabil pentru inceperea negocierilor de aderare. ”Completarea Uniunii […] The post Comisia UE recomanda inceperea negocierilor de aderare cu R. Moldova și Ucraina. Maia Sandu: Obiectivul este 2030 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…