- Comisia Tehnica a FRF s-a intrunit vineri, 30 septembrie, pentru a analiza activitatea staff-ului tehnic al primei reprezentative și a decis sa propuna continuarea colaborarii cu Edward Iordanescu, deși selecționerul a retrogradat Romania in al treilea eșalon din Liga Națiunilor.„Am spus-o și o repet,…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, marti seara, ca va propune ca selecționerul Edward Iordanescu sa-și continue mandatul, deși naționala de fotbal a Romaniei a retrogradat in Liga C a Ligii Națiunilor. “Urmeaza la finalul acestei saptamani, mai precis vineri, o sedinta…

- Nationala Romaniei a avut parcurs dezastruos in aceasta editie din Liga Natiunilor, „reusind“ sa retrogradeze din Liga B, in Liga C, iar mandatul selectionerului poate fi „oprit“. Dupa ce Edward Iordanescu si-a manifestat public dorinta de a continua la carma primei reprezentative, marti seara a venit…

- La o zi dupa ce Romania a retrogradat in Divizia C a Ligii Națiunilor, Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a transmis ca il susține pe Edi Iordanescu pentru un nou mandat pe banca nationalei, informeaza Gazeta Sporturilor. Evoluțiile echipei nationale din meciurile cu Finlanda…

- Fostul atacant al echipei naționale, Ciprian Marica l-a criticat pe președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, dar i-a luat apararea selecționerului Edi Iordanescu. “Am plecat cu o impresie pozitiva, sunt bucuros ca am caștigat contra primului loc. Sigur, selecționerul ne arata ca exista…

- FRF a anunțat marți ca reprezentativa Romaniei va fi in urna a doua sau a treia la tragerea la sorti pentru preliminariile Campionatului European de fotbal 2024. Evenimentul va avea loc duminica, 9 octombrie 2022, de la ora 13.00 (ora Romaniei), la Festhalle Frankfurt. In conditiile in care sanctiunea…

- Mihai Stoichița (68 de ani), directorul Comisiei Tehnice din cadrul Federației Romane de Fotbal, i-a prezentat marți la pranz, in cadrul unei conferințe de presa pe Emil Sandoi (57 de ani) și pe Daniel Pancu (45 de ani), noii selecționeri ai Romaniei, la U21 și U20. Sandoi a preluat postul […] Articolul…

- Contractul fostului internațional roman, Bogdan Lobont, cu Federația Romana de Fotbal a ajuns la final.In varsta de 44 de ani, Bogdan Lobonț a preluat selecționata U20 in august 2021 și a strans pe banca acesteia 8 meciuri de pregatire, avand un bilanț de 3 victorii și 5 infrangeri.Directorul tehnic…