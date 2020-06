Comisia stiintifica anti-Covid propune ca persoanele asimptomatice infectate cu noul coronavirus sa nu mai stea in spital pana la negativarea a doua teste, asa cum se intampla in prezent. Potrivit propunerii, persoanele asimptomatice, infectate cu coronavirus ar trebui sa stea in spital intre opt și zece zile pana a se lua o decizie medicala in […] The post Comisia științifica anti-COVID: Persoanele asimptomatice infectate sa nu mai stea in spital pana la al doilea test negativ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .