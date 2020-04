Comisia pentru controlul asupra activitatii SRI va solicita Serviciului Roman de Informatii sa prezinte rapoarte privind demersurile in combaterea coronavirusului, situatia defrisarilor padurilor si presupusul atac cibernetic asupra sistemului IMM Invest, a declarat, miercuri, vicepresedintele comisiei, Marian Cucsa. Cucsa a precizat ca acest demers va fi facut de comisie probabil saptamana viitoare. "Am avut astazi o sedinta, dar, din pacate, nu am avut cvorum, mai multi colegi nu au putut sa ajunga la sedinta din cauza restrictiilor, nu stiu exact motivele. Vom relua demersurile probabil saptamana…