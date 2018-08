Stiri pe aceeasi tema

- “Nu am vazut nici la Directia juridica, nici la comisie Am avut totuși 65 de protocoale (…) Am vazut documentul de denunțare, nu știu daca aici e și protocolul de care ați vorbit, iar la Direcția Juridica am vazut și cel dintre ICCJ și SRI. Mai degraba cred ca nu il avem la comisie. Maine verificam”,…

- Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, a spus ca protocolul secret publicat de Darius Valcov nu a creat efecte, pentru ca a fost denuntat la o luna dupa semnarea lui deoarece era inutil, subliniind ca documentul se afla la Comisia de control a SRI, precum si o dovada a denuntarii lui.

- Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control SRI, l-a contrazis pe purtatorul de cuvant al SRI, spunand ca mai degraba protocolul secret prezentat de Darius Valcov, intre PG și SRI, nu exista la comisia parlamentara."Nu am vazut nici la Directia juridica, nici la comisie Am avut totuși 65 de protocoale…

- Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, a spus ca protocolul secret publicat de Darius Valcov nu a creat efecte, pentru ca a fost denunțat la o luna dupa semnarea lui deoarece era inutil, subliniind ca documentul se afla la Comisia de control a SRI, precum și o dovada a denunțarii lui.„Este…

- Seful Directiei Analiza din SRI Adrian Paraluta afirma, referindu-se la informatiile privind ascultarea a 6 milioane de romani, ca SRI nu are nici resurse si nici nevoia operativa pentru o asemenea actiune. In perioada 2004 - 2016, Serviciul a solicitat si primit 9.000 de mandate pe securitate…

- Gabriel Vlase a depus, la Palatul Cotroceni, juramantul in functia de director al Serviciului de Informatii Externe, niciunul dintre sefii Parlamentului nefiind prezent, potrivit Mediafax. La scurta ceremonie de depunere a juramantului nu au fost prezenti Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu. A…

- Vicepresedintele Comisiei de control al SRI, Marian Cucsa, a afirmat ca Serviciul Roman de Informatii trebuie sa precizeze care au fost sumele cheltuite pe interceptari, in contextul in care fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a confirmat ca o zi de filaj costa circa 3.000 de euro.

- SRI recurge la metode inedite de comunicare, in contextul "contrelor" cu senatorul Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii Serviciului. In loc sa transmita, ca pana acum, un comunicat de presa, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, apare intr-o inregistrare…