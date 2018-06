Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National Anticoruptie a efectuat analiza strategica privind practica judiciara pe cauzele contravenționale, initiate de autoritati pe marginea construcțiilor neautorizate din tara. În consecința, au fost constatate aspecte vulnerabile în domeniul de referința, generate de lacunele…

- Masurile preventive trebuie limitate in timp, indiferent de faza procesuala in care se pot dispune, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca o sintagma din Codul de procedura penala privind durata controlului judiciar contravine legii fundamentale."Curtea…

- Instanta suprema a decis, ieri, sesizarea CCR privind audierea martorilor cu identitate reala si a celor cu identitate protejata, in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat alaturi de fosti sefi din parchetele din Prahova, potrivit Mediafax. Astfel, instanta a dispus, la termenul de ieri, din oficiu,…

- Muftiatul Cultului Musulman s a adresat Curtii de Apel din Constanta, in speranta solutionarii unui litigiu cu Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania. Pe data de 17.04.2018, la Curtea de Apel Constanta a fost depus dosarul 7954 118 2017,…

- Comisia speciala comuna pentru legile din domeniul justitiei a transmis Consiliului Superior al Magistraturii proiectele de modificare si completare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si a Legii nr. 286/2009 privind…

- Eliberarea provizorie sub control judiciar ar putea fi aplicata de catre judecatorul de instructie sau de catre o instanta pe o perioada de cel mult 60 de zile. Modificari si completari in acest sens la Codul de procedura penala au fost aprobate in prima lectura in sedinta de joi, 22 martie, a Parlamentului,…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a incheiat marti amendamentele aduse articolelor declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala din cele trei legi ale justitiei - Legea 303, Legea 304 si Legea 317 din 2004 modificate si adoptate…