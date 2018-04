Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit listelor propuse de partidele parlamentare, de la PSD vor fi membri ai acestei comisii speciale senatorii Claudiu Manda, Adrian Tutuianu, Ionel Butunoi, Viorel Salan si deputatii Gabriel Vlase, Oana Florea, Dorel Caprar. Din partea PNL fac parte din comisie senatorul Ioan Chirtes si deputatii…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, miercuri, cu 208 voturi pentru, 92 de voturi impotriva si trei abtineri, infiintarea Comisei speciale care sa modifice legile privind securitatea nationala, potrivit Digi 24.Comisia are urmatoarele obiective: analizarea cadrului normativ actual, elaborarea propunerilor…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni in sedinta pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba…

- Claudiu Manda a argumentat ca nu este de competenta comisiei, in conditiile in care scrisoarea se referea la activitatea Serviciului de Protectie si Paza. "Am luat act de solicitarea formulata de doamna Pippidi si am decis in cadrul comisiei ca aceasta nu este de competenta comisiei noastre,…

- Senatorul PSD Radu Preda a intrebat luni, dupa ce comunitatea Declic a depus in holul Senatului semnaturile celor care nu sustin modificarea legilor justitiei, unde sunt acestea, deoarece el vede doar o lista cu nume. Senatorul USR Vlad Alexandrescu a declarat ca si el a semnat petitia, „ca cetatean…