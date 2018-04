Stiri pe aceeasi tema

- Comisia speciala care se va ocupa de modificarea legilor securitatii nationale se intruneste marti in prima sedinta, pentru a fi alesi presedintele, vicepresedintii si pentru a fi stabilit regulamentul de functionare. PSD va avea opt membri in comisie, PNL va avea trei membri, in timp ce ALDE, USR,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus joi ca in ALDE, ca in toate partidele, exista ofiteri acoperiti, iar aceasta problema nu poate fi rezolvata prin modificarea legilor securitatii nationale, pentru ca aceasta practica tine de "atitudinea celor care conduc serviciile de informatii".Intrebat…

- Legile care se refera la securitatea naționala vor fi modificate de o comisie speciala, aprobata miercuri de Parlament. Opoziția a incercat in zadar sa impiedice demersul și a acuzat puterea ca vrea sa confiște tara.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Parlament, intrebat despre decizia majoritatii parlamentare de a infiinta o Comisie speciala care sa modifice legile securitatii nationale, ca este important ca acest demers sa fie facut in colaborare cu Presedintia, cu CSAT, cu Guvernul, Armata si…

- Parlamentarii au dat unda verde, miercuri, infiintarii unei noi comisii speciale. Mai exact, s-a aprobat Proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei speciale “privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta in domeniul securitatii nationale”, din care vor face parte atat senatori,…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, miercuri, cu 208 voturi pentru, 92 de voturi impotriva si trei abtineri, infiintarea Comisei speciale care sa modifice legile privind securitatea nationala, potrivit Digi 24.Comisia are urmatoarele obiective: analizarea cadrului normativ actual, elaborarea propunerilor…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca scenariu pe care și-l dorește in privința legilor securitații naționale este "o coaliție responsabila" care ințelege "nevoia modernizarii legislației" și are speranța ca va deveni realitate.