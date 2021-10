Stiri pe aceeasi tema

- O comisie parlamentara speciala de ancheta a votat marti in favoarea unei actiuni in justitie pentru "obstructionarea activitatii Congresului" impotriva fostului consilier al presedintelui Donald Trump, Steve Bannon, care refuza sa participe la investigatiile privind asaltul asupra Capitoliului din…

- O comisie parlamentara de ancheta a inițiat joi proceduri pentru „obstrucționarea activitații Congresului” împotriva lui Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump care refuza sa participe la investigațiile sale asupra asaltului de la Capitoliu, potrivit AFP.Bannon a fost…

- Presedintele american Joe Biden a autorizat vineri, spre iritarea predecesorului sau Donald Trump, transmiterea catre o comisie parlamentara de ancheta a arhivelor referitoare la actiunile republicanului la 6 ianuarie, in cursul asaltului asupra Capitoliului din Washington, noteaza AFP preluat de…

- Un fost practicant de arte marțiale a fost vineri prima persoana care s-a declarat vinovata de agresarea unui ofițer de poliție pe 6 ianuarie când susținatorii lui Donald Trump au atacat Capitoliul din Washington, relateaza AFP.Scott Fairlamb, în ​​vârsta de 44 de ani, se confrunta…

- O comisie a Congresului SUA a început marti ancheta privind atacul sustinatorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului care avea drept scop „deraierea democratiei” americane, potrivit sefului comisiei, Bennie Thompson.„Detinem probe privind un plan de atac coordonat,…

- La circa șase luni de la atacul impotriva cladirii Capitoliului din Washington – comis in momentul in care urma sa fie proclamata victoria in alegerile prezidențiale a candidatului democrat Joe Biden – o comisie parlamentara a inceput marți, 27 iulie, o ancheta asupra unei acțiuni ce a fost patronata…