Stiri pe aceeasi tema

- Președintele comisiei de ancheta, senatorul PSD Radu Oprea a declarat ca Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ar fi trebuit sa reglementeze situatia, având în vedere ca în România era instituita stare de urgenta din cauza pandemiei…

- Comisia parlamentara de ancheta privind romanii care au plecat la cules de sparanghel in strainatate a constatat existenta unor disfunctionalitati in comunicarea dintre autoritatile implicate in activitatea Aeroportului International din Cluj, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ar…

- Primele audieri in Comisia „Sparanghelul” Foto Agerpres În Comisia parlamentara de ancheta privind plecarea a 2.000 de muncitori români la cules de sparanghel în Germania, în luna aprilie, în perioada starii de urgenta, au avut loc ieri primele audieri. Prefectul…

- Astazi au avut loc primele audieri in Comisia parlamentara comuna de ancheta privind plecarea a 2.000 de muncitori romani la cules de sparanghel in Germania in luna aprilie, in perioada starii de urgenta. Au fost chemati sa dea explicatii reprezentantii unor institutii din Cluj si Suceava. Prefectul…

- Comisia parlamentara de ancheta privind romanii care au plecat la cules de sparanghel in strainatate a decis marti, in sedinta, sa ii audieze pe prefectii de Suceava si Cluj, a anuntat presedintele comisiei, senatorul PSD Radu Oprea, care a facut un apel catre toate institutiile sa raspunda solicitarilor…

- Senatorul PSD Radu Oprea a anuntat ca membrii Comisiei de ancheta ”Sparanghelul” vor discuta cu toate autoritatile care au fost implicate in actiunea care a facut ca aproape 2.000 de muncitori romani sa ajunga pe Aeroportul din Cluj-Napoca, unde au stat inghesuiti, asteptand sa plece la munca in…

- Comisia pentru anchetarea modului in care 2.000 de muncitori romani au fost inghesuiti pe aeroportul din CLuj pentru a ajunge la munca in Germania, in plina pandemie, si-a anuntat intentia de a audia toti ministrii responsabili, prefectii judetelor in cauza, dar si cu muncitorii plecati. "Astazi…

- "Violeta Alexandru și Rareș Bogdan incearca sa pacaleasca opinia publica, din nou, jucand rolul polițistului bun și polițistului rau. Ce nu ințeleg acești reprezentanți ai puterii este ca ne-am prins ca amandoi sunt "polițiști" și textele lor patetice și narcisiste nu mai prind la populație.…