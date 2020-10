Alianta USR PLUS il propune pe Florin Cocargeanu pentru postul de viceprimar al municipiului Constanta

Alianta USR PLUS are 9 alesi locali in cadrul Consilului Local Municipal in mandatul 2020 2024 In urma negocierilor purtate cu partenerii de la PNL, Alianta USR PLUS se pregateste sa incheie un protocol… [citeste mai departe]