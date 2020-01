Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii Comisiei Europene si Consiliului au semnat vineri acordul cu privire la Brexit aprobat de Regatul Unit pentru a permite ratificarea sa de catre Parlamentul European, a anuntat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de France Presse, noteaza Agerpres."Impreuna cu Charles Michel…

- Oficiali europeni de rang inalt semneaza azi Acordul Brexit. Aseara, Marea Britanie a incheiat procedura de ratificare, dupa ce Regina Elisabeta a II-a si-a dat consimtamantul scris. Și la Bruxelles s-a votat favorabil intr-o Comisie de specialitate a Parlamentului European.

- Aproximativ 20 de firme britanice au comunicat autoritatilor germane în anul 2019 ca intentioneaza sa deschida birouri si sa creeze 680 de noi locuri de munca în Germania, mai multe decât valoarea cumulata a precedentilor doi ani, a anuntat joi Agentia Guvernamentala Federala…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula Von de Leyen, a spus miercuri ca se așteapta la discuții ”dure” cu Regatul Unit cu privire la relația post-Brexit, avertizând ca va fi imposibil sa sa cada la un acord ”pe toate aspectele” pâna la sfârșitul anului 2010, termenul…

- Michel Barnier, negociatorul-șef al UE, i-a informat pe politicienii europeni ca va trata ca o prioritate negocierile privind încheierea unui nou acord comercial cu Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unor surse citate de publicația Financial Times, informeaza agenția Reuters, potrivit Mediafax.Oficialul…

- Un think tank britanic a realizat un studiu care arata ca economia ar fi cu 3,5% mai mica dupa Brexit decat ar fi fost intr-un scenariu in care Marea Britanie ar fi ramas in Uniunea Europeana. Studiul realizat de Institutul Național de Cercetari Economice și Sociale (NIESR) spune ca acordul negociat…

- Consiliul Uniunii Europene a fost de acord cu amanarea Brexit ului pentru 31 ianuarie 2020, a anuntat presedintele Consiliului, Donald Tusk, intr-un mesaj postat pe Twitter, luni, potrivit b1.ro. Data de 31 ianuarie 2020 nu este, insa, chiar fixa. Conform unui document consultat de The Guardian, Marea…

- Uniunea Europeana va acorda Marii Britanii, cel mai probabil, o a treia amanare a Brexitului pana la data de 31 ianuarie 2020, cu posibilitatea ca Londra sa paraseasca Uniunea Europeana mai repede, transmite The Guardian, care citeaza un document oficial. Acelasi document ar prevedea ca Marea Britanie…