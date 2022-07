Stiri pe aceeasi tema

- Delegarea este valabila pana la ocuparea functiei, prin concurs sau examen, in conditiile legii, dar nu mai mult de sase luni. In paralel, CSM a organizat concursul pentru ocuparea functiilor de conducere la instantele din tara, printre posturile scoase la concurs numarandu se si cel de presedinte al…

- Președintele Curții de Apel Alba Iulia, ales in Consiliul Național al Magistraturii. Lista noilor judecatori și procurori din CSM Liviu Odagiu, Presedintele Curtii de Apel Alba Iulia a fost ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Magistrații din toata țara au ales miercuri, 22 iunie, viitorii…

- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj, Sorin Flonta, se numara printre candidații ramași in cursa pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Alegerile sunt programate sa se desfașoare astazi, zi in care magistrații din intreaga țara iși aleg viitorii membri…

- La inceputul lunii iulie, Comisia „pre-vetting” va incepe procesul de evaluare a circa o suta de candidați pentru funcții cheie in organele de autoadministrare ale judecatorilor și procurorilor din Republica Moldova. Este vorba despre Consiliul Superior al Magistraturii (CSP) și Consiliul Superior al…

- Un justițiabil mi-a trimis o decizie definitiva a unei instanțe de la Tribunalul București prin care i-a fost respinsa cererea și a fost obligat la cheltuieli de judecata. Justițiabilul a cerut intemeiat, prin respectiva cerere, aplicarea legii valabile in prezent in Romania, ultima lege aplicabila…

- Consiliul Superior al Magistraturii l-a exclus, miercuri, din nou din magistratura pe judecatorul Cristi Danileț, pe motiv ca a facut politica prin participarea la activitatea unor ONG-uri din care facea parte, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Au facut opinie separata 4 judecatori din…

- Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinirea a doua posturi de membru in componenta Colegiului de evaluare a performantelor judecatorilor, organ specializat al CSM, din randul judecatorilor, reprezentand Curtea Suprema de Justiție și curțile de apel.

- Președintele CSM se alege astazi, dintre cei noua judecatori și cinci procurori desemnați de magistrați ca membri CSM. CSM are in componenta 19 membri. Intre aceștia se afla noua judecatori si cinci procurori alesi de magistrati in adunarile generale ale instantelor si parchetelor. In CSM mai sunt cooptați…