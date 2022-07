Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Pregatire și Raspuns in caz de Urgența Sanitara (HERA) din cadrul Comisiei prezinta astazi lista prioritara a principalelor 3 amenințari la adresa sanatații care impun coordonarea masurilor la nivelul UE in contextul contramasurilor medicale. Consiliul HERA a convenit asupra unei…

- Inițiativa legislativa, care prevede efectuarea gratuita a expertizei judiciare sau extrajudiciare pentru persoanele care sufera de boli psihice grave, va fi propusa spre examinare in lectura a doua in plenul Parlamentului. In cadrul ședinței de astazi, membrii Comisiei juridice, numiri și imunitați…

- Jurnalistul rus de investigație Andrei Soldatov, cunoscut pentru reportajele sale despre serviciile secrete din Rusia, a anunțat luni ca autoritațile de la Moscova l-au inclus pe o lista de persoane cautate și i-au inghețat conturile bancare, relateaza Reuters.

- Angajari la STAT in ALBA: LISTA cu posturile vacante in instituțiile publice din județul Alba. Calendarul concursurilor Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții, privind…

- Guvernul va distribui tichete sociale in valoare de 250 de lei, la fiecare doua luni, bani care pot sa fie cheltuiți doar pentru a cumpara produse alimentare și a servi mese calde in anumite unitați, categoriile de romani care vor beneficia de ajutorul de la stat fiind urmatoarele: Fii la…

- Noua lista, care va trebui aprobata de statele membre ale Uniunii Europene, cuprinde 58 de personalitati, printre care numerosi militari rusi. Pe lista se afla si sotia, fiica si un fiu al purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, precum si seful agentiei de reglementare a telecomunicatiilor…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a transmis un avertisment mai multor redacții, site-uri de media, unor instituții publice și altor organizații care se afla pe o lista publicata de gruparea de criminalitate cibernetica Killnet care, spun ei, vor fi in aceste