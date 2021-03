Stiri pe aceeasi tema

- Contracararea actiunilor Chinei, un "adversar autoritarist", trebuie sa fie un element central al strategiei de securitate nationala a Statelor Unite, afirma William Burns, desemnat de presedintele Joseph Biden pentru functia de director al Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA), potrivit…

- Comisia de Finante a Senatului SUA a acordat vineri, in unanimitate, aviz favorabil pentru numirea lui Janet Yellen in functia de secretar al Trezoreriei, un semnal clar ca plenul va confirma nominalizarea, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax. Numirea lui Janet Yellen in functia…

- Ahmad Al Kamali, presedintele Federatiei de atletism din Emiratele Arabe Unite, a fost suspendat sase luni si amendat cu suma de 5.000 euro, pentru ca a oferit ceasuri unor delegati pentru a le obtine voturile, a anuntat marti Comisia de Etica a World Athletics, citata de Reuters. Unitatea de integritate…