Nominalizarea lui Yellen a fost aprobata cu 26 de voturi la zero, in comisia in care democratii si republicanii au un numar egal de locuri. Republicanii si-au exprimat insa ingrijorarile in legatura cu planurile ambitioase ale presedintelui Joe Biden pentru cheltuielile masive cu ajutoarele legate de coronavirus, investitiile in infrastructura si majorarile de taxe. ”Am dezacorduri foarte mari cu dr. Yellen fata de o serie de pozitii ale sale, in special referitoare la politica fiscala, dar s-a angajat sa colaboreze cu noi”, a declarat republicanul Mike Crapo, dupa vot. Biden a propus un plan…