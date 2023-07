Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare va organiza, in perioada 3-5 octombrie, exercitiul national Valahia 2023, care va simula un scenariu de accident sever la CNE Cernavoda.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, joi, incetarea procesului penal, ca urmare a prescrierii faptelor, impotriva lui Mihai Theodor Eugeniu, un licean radicalizat in numele unei organizatii fundamentaliste din Orientul Mijlociu, care a discutat cu un alt elev despre cum sa arunce in aer centrala…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus, joi, incetarea procesului penal, in urma prescrierii faptelor, impotriva unui licean radicalizat in numele unei organizații fundamentaliste din Orientul Mijlociu, care a discutat cu un alt elev despre cum ar arunca in aer centrala de la Cernavoda.

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters. Centrala…

- Astazi ndash; 26 mai 2023, in intervalul 08.45 ndash; 17.00, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile in zona centrala, in vederea executarii lucrarilor de racordare a unor noi bransamente la sistemul centralizat de alimentare cu apa de pe strada Cuza Voda din orasul Cernavoda."Ne cerem scuze…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe omologul sud-coreean, Han Duck-Soo. – Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca la discutiile cu omologul sud-coreean, Han Duck-Soo, a exprimat deschiderea Romaniei pentru analizarea, continuarea si intarirea prezentei coreene…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca la discutiile cu omologul sud-coreean, Han Duck-Soo, a exprimat deschiderea Romaniei pentru analizarea, continuarea si intarirea prezentei coreene in domeniul energiei nucleare."Am reiterat sustinerea pentru cresterea investitiilor sud-coreene de tip…

- Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) a comentat situația recenta din razboiul din Ucraina ce a ajuns in ziua a 414-a: Joi, 13 aprilie, a avut loc explozia puternica a unei mine ce s-a produs la centrala nucleara de la Zaporojie, alimentand temerile cu privire la riscul producerii…