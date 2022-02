Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare: Pentru Romania nu exista in prezent motive de ingrijorare

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) anunta ca autoritatile din Ucraina au transmis ca depozitul de deseuri radioactive din apropierea capitalei Kiev nu a fost avariat, iar masuratorile au indicat ca nivelurile radiatiilor sunt la nivelul fondului natural. "Pentru Romania,…

- Nu sunt inregistrate creșteri ale nivelului de radioactivitate in Romania, a transmis vineri, 25 februarie, Comisia Naționala pentru Controlul Activitaților Nucleare (CNCAN), dupa ce agenția nucleara ucraineana a anunțat o creștere a nivelului de radiații la Cernobil.„Ca urmare a informațiilor aparute…

- Centralele nucleare operationale din Ucraina functioneaza in siguranta si nu au avut loc „distrugeri” la facilitatile de la fosta centrala nucleara de la Cernobil, a anuntat joi Agentia Internationala pentru Energie Atomica, citand o notificare trimisa de Autoritatea pentru reglementare a energiei nucleare…

- Autoritatea de reglementare a energiei din Bulgaria a declarat sambata ca a aprobat o crestere cu 30,4% a pretului angro al gazelor naturale pentru aceasta luna, in urma unei solicitari a Bulgargaz, principalul furnizor de gaze si furnizor public al tarii balcanice, transmite Reuters, citat de news.ro…

- Autoritatea Naționala pentru Reglementare in Energie face orice numai reglementare nu. Pe salarii uriașe. In parteneriat “strategic” cu ministrul Energiei, Virgil Popescu. In spatele unor declarații razboinice de speriat curcile, se ascunde mizeria sub preș. Facturile la gaze urca astronomic deoarece…