Comisia Națională de Strategie și Prognoză începe să nu mai exagereze. Ce date se vor folosi la Bugetul 2020 Guvernul își face bugetul pe cifrele furnizate pe Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP). Astfel, Instituția a publicat un document, iar potrivit acestuia bugetul pe anul 2020 va fi realizat pe o creștere economica de 4,1%, un PIB nominal de 1.129 miliarde lei, un curs de 4,75 lei/euro și o inflație medie anuala de 3,1%.



CNSP estimeaza o creștere economica de 4% pentru acest an și de 4,1% pentru 2020. Practic, prognozele sunt în scadere comparativ cu documentul anterior al instituției care preciza ca va fi 5,5% în 2019 și 5,7% în 2020.



