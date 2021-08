Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul rectificarii bugetare, prezentat de premierul Florin Cițu Florin Cîtu. Foto. gov.ro Proiectul de ordonanța de urgența privind rectificarea bugetara a fost pus în dezbatere publica, dar nu va fi aprobat de guvern, daca nu va avea susținerea tuturor membrilor…

- Aflat la Cluj Napoca, premierul Florin Citu a spus ca urmeaza noi estimari care vor duce cresterea economica aproape de doua cifre. Acesta adaugat ca spera sa se adevereasca și sa avem o creștere economica de cel putin 10% anul acest”. „Anul acesta, primul trimestru, este pemtru prima oara in istorie…

- In primavara, Comisia estima un avans de doar 5,1% pentru 2021, desi prognoza fusese deja majorata substantial fata de cea din iarna, de 3,8%. Prin urmare, Romania ar urma sa aiba cea mai mare crestere economica din UE in 2021, scrie profit.ro. „Majorarea prognozei de crestere este pusa pe seama…

- In primavara, Comisia estima un avans de doar 5,1% pentru 2021, desi prognoza fusese deja majorata substantial fata de cea din iarna, de 3,8%. Prin urmare, Romania ar urma sa aiba cea mai mare crestere economica din UE in 2021, scrie profit.ro. „Majorarea prognozei de crestere este pusa pe seama…

- „Vesti extraordinare din economie! Investitiile NETE in economie cresc cu aproximativ 10%. Foarte important pentru romani. Aceste investitii reprezinta un indicator care arata INCREDEREA antreprenorilor, a investitorilor si a multinationalelor in guvernul pe care il conduc. Investitiile nete reprezinta,…

- Prim-ministrul Florin Citu a salutat faptul ca Romania inregistreaza pentru a doua oara consecutiv cea mai mare crestere economica trimestriala din Uniunea Europeana, mentionand ca acest lucru inseamna mai multe locuri de munca pentru romani, dar si atractivitate pentru investitorii straini, informeaza…

- Prim-ministrul Florin Citu a salutat faptul ca Romania inregistreaza pentru a doua oara consecutiv cea mai mare crestere economica trimestriala din Uniunea Europeana, mentionand ca acest lucru inseamna mai multe locuri de munca pentru romani, dar si atractivitate pentru investitorii straini. „Ieri am…

- Creștere economica spectaculoasa in T1/2021, depasind toate asteptarile, cu o crestere de 2,8% fata de T4/2020, care a fost un trimestru in care economia s-a descurcat onorabil. Potrivit INS, comparativ cu T1/2020, in primele trei luni din 2021, PIB-ul a scazut cu 0,2% pe seria bruta si nu a inregistrat…