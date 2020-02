Comisia Nationala de Prognoza: Coronavirusul afecteaza cererea globala

Stiri pe aceeasi tema

- Aparitia si extinderea coronavirusului ar putea avea efecte nefavorabile in ceea ce priveste cererea globala chiar daca tensiunile comerciale dintre SUA si China au fost, intr-o oarecare masura, atenuate prin semnarea Fazei I a acordului comercial, arata Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. Institutia…

- La fel ca toate statele din lume, Romania va fi și ea afectata de apariția coronavirusului. Aparitia si extinderea coronavirusului ar putea avea efecte nefavorabile in ceea ce priveste cererea globala chiar daca tensiunile comerciale dintre SUA si China au fost, intr-o oarecare masura, atenuate prin…

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) a modificat ușor unele estimari pentru acest în privința datelor principale din economie. În mod ciudat, daca înainte era un document cu multe pagini, în jur de 28, acum sunt doar 2 pagini (3 cu titlul), din care lipsesc informații…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a publicat prognoza intermediara de iarna, in care estimeaza pentru Romania o crestere economica de circa 4% in urmatorii ani. Ultimele doua prognoze realizate de institutie sunt mai temperate si mai in linie cu prognozele altor institutii financiare,…

- Avansul economiei romanesti a incetinit la 4,1% anul trecut. Guvernul PSD construise bugetul pe o creștere de 5,5% Avansul economiei romanesti a incetinit la 4,1% anul trecut, dupa cresteri de 4,4% in 2018 si 7,1% in 2017, potrivit estimarilor semnal ale Institutului National de Statistica publicate…

- Guvernul a desființat FDI, proiectele depuse au ramas in aer/ Violeta Raduț: “Ce fac, domnilor guvernanți, primarii cu proiectele lor?” in Politic / on 30/01/2020 at 11:35 / Dupa ce a fost eliminata varianta de finantare a aducerii gazelor naturale in mediul rural prin intermediul Fondului…

- Șeful Cancelariei premierului Ludovic Orban, Ionel Danca, a propus joi in ședința de Guvern introducerea pe ordinea suplimentara de zi a unui proiect privind „anularea procedurilor de contractare a investitiilor prin parteneriat public-privat initiate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza”,…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza ofera primele cifre economice oficiale preconizate pentru creșterea economica și cursul mediu al monedei euro. Datele sunt menționate in raspunsul la o interpelare a deputatului PNL Claudiu Racuci, care solicita informatii privind prognozele economice pentru…