- PIB-ul Romaniei a fost revizuit in scadere cu peste 17 miliarde de lei, de la 1.058 de miliarde de lei, la 1.040,8 miliarde de lei, adica pe minus cu 4,4%, a anuntat Comisia Nationala de Prognoza. "Evolutiile sectoriale, precum si contractia mai ampla din sectorul agricol, la care se adauga…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza o crestere a Produsului Intern Brut pentru 2021 de 4,3%, la 1.116,8 miliarde lei, fata de 4,5%, respectiv 1.135,3 miliarde lei, cat preconiza in Prognoza de toamna pentru rectificarea bugetara. De asemenea, in Prognoza pe termen mediu…

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza estimeaza, conform ultimei analize efectuate, ca in acest an economia Romaniei se va contracta (-4,2%), fața de anul 2019, pe fondul scaderii activitații in industrie (-9,1%), agricultura (-21,2%) și servicii (-2%). Și prognozele Fondului Monetar Internațional…

- Indicatorul care arata cat de competitiva este economia romaneasca se va deteriora in 2021 și va atinge nivelul din 2019, cand nu aveam pandemie. Dupa un 2020 in care consumul privat a avut o contribuție negativa de 2% la formarea Produsului Intern Brut, vine un 2021 cand acest consum iși va reveni.…

- Comisia Naționala de Prognoza a revizuit in sens negativ estimarile privind economia, la o scadere de 4,2% a PIB in 2020 și un avans de 4,5% in 2021. Inflația este estimata la 2,5% in 2021, iar cursul la 4,90 lei/euro.