- Cresterea economica pentru acest an a fost revizuita la 4,3% fata de 4,6% de Comisia Nationala de Prognoza. Motivele sunt socul inflationist din ultimul trimestru al anului trecut si valul 5 al pandemiei de coronavirus. „Avand in vedere evolutia economiei sub impactul socului inflationist din trimestrul…

- Ce s-a intamplat cu PIB-ul Romaniei dupa criza din toamna: a scazut cu 0,5- in trimestrul IV al anului 2021, comparativ cu trimestrul III al aceluiasi an, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica (INS). Pe parcursul intregului an 2021, PIB-ul a crescut cu 5,6-, mult sub estimarea…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in 2021 cu 17 miliarde euro fata de 2019 si a ajuns la aproape 1.190 miliarde lei, un record istoric, potrivit ministrului Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, informeaza AGERPRES . „Romania atinge la sfarsitul lui 2021 un Produs Intern…

- Proiectul de buget pentru anul 2022 prevede o crestere economica de 4,6%, PIB de 1.317,3 miliarde lei, in timp ce deficitul bugetar cash se mentine in termenele agreate cu Comisia Europeana in procedura de deficit excesiv, respectiv 5,84% din PIB, a declarat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la finalul…

- Executivul a aprobat in sedinta de luni proiectul Legii bugetului de stat pentru 2022 si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2022."Proiectul de buget pentru 2022 este configurat pe urmatorul cadru economic comunicat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza: crestere…