- Inca o lovitura pentru buget. Prognoza revizuiește in jos, de la 5,5% la 4%, estimarile privind cresterea economica pentru 2019. Și estimarea pe 2020 scade dramatic Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a revizuit, in jos, estimarile privind cresterea economica pentru anul 2019, in vecinatatea…

- Lucrarile sunt in toi in comuna Malu Mare, in aceasta toamna. Se lucreaza la podețe și șanțuri, in cadrul proiectului de asfaltare a 6,2 km de drum, s-a deschis șantierul pentru noua gradinița și, de curand, au inceput lucrarile la noul miniteren de sport. Vestea cea mare este, insa, ca a fost aprobat…

- INS revizuiește in scadere creșterea economica in T2 Institutul National de Statistica a revizuit usor in scadere, la 4,5% de la 4,6%, estimarile privind cresterea Produsului intern brut (PIB) pe serie ajustata sezonier in trimestrul doi al acestui an fata de perioada similara a anului trecut, potrivit…

- Banca Mondiala a revizuit estimarile privind cresterea economica a Romaniei. Prognoza e in favoarea tarii noastre. Banca Mondiala a revizuit in crestere la 4,2% estimarile privind avansul economiei romanesti in 2019, cu 0,6 puncte procentuale mai mult fata de prognoza din iunie 2019, se arata intr-un…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in sedinta de Guvern de miercuri se va aloca o suma de peste 5,7 milioane de lei pentru despagubirile acordate in cazul imobilelor aflate pe amplasamentul 2 al lucrarii autostrada Bucuresti - Brasov si pasajul de pe centura Bucuresti - Domnesti."Continuam…