Stiri pe aceeasi tema

- Forma raportului privind desființarea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție, nu mai multe amendamente, nu este cea agreata in coaliția de guvernare, dar s-a intrat in „linie dreapta” in ceea...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca social-democratii vor ataca la Curtea Constitutionala proiectul privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, considerand ca amendamentul adoptat de Comisia juridica a Camerei Deputatilor la acest proiect este neconstitutional.…

- Expunerea de motive a legii prin care, printre altele, Comisia Iordache a infiintat Sectia Speciala are fix 13 (treisprezece) randuri. Expunerea de motive prin care ministrul Justitiei, Stelian Ion, propune desfiintarea Sectiei Speciale are 13 (treisprezece) pagini. Efortul justificativ al ministrului…

- Expunerea de motive a legii prin care, printre altele, Comisia Iordache a infiintat Sectia Speciala are fix 13 (treisprezece) randuri. Expunerea de motive prin care ministrul Justitiei, Stelian Ion, propune desfiintarea Sectiei Speciale are 13 (treisprezece) pagini. Efortul justificativ al ministrului…

- Anterior, Comisia de statut a Camerei Deputaților și Senatului a adoptat un raport de admitere cu amendamente la proiectul PSD de eliminare a acestor pensii speciale. Francisc Toba, asociat cu reprimarea sangeroasa a Revoluției din 1989, a depus juramantul ca deputat Prevederi din celelalte…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii analizeaza astazi proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, numita și Secția Speciala. Avizul CSM este consultativ, dar este primul pas procedural in drumul spre aprobarea de catre Parlament. Pe 1 ianuarie,…

- Presedintele CSM, Bogdan Mateescu, a anuntat joi ca proiectul de desfiintare a Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ) trimis de ministrul Justitiei, Stelian Ion, va fi discutat in plen in luna februarie, insa a sustinut ca este nevoie de o dezbatere pe tema unor „garantii" pentru…

- Premierul Florin Citu a lasat sa se inteleaga ca desfiintarea SIIJ nu ar fi o prioritate, asa cum a incercat sa demonstreze Stelian Ion, ministrul Justitiei. Citu a declarat ca prioritatea o reprezinta MCV-ul si ca a purtat cu Stelian Ion discutii pe aceste teme. Premierul a refuzat sa comenteze pe…