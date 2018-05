Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, ca prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sanatatea este permisa cu consimtamantul explicit al persoanei vizate sau daca prelucrarea este efectuata in baza unor dispozitii legale exprese, cu instituirea unor masuri corespunzatoare.…

- Pentru a evita amenzi de pana la 20 de milioane de euro, toate firmele din Romania care prelucreaza informatii cu caracter personal ale propriilor angajati sau ale clientilor vor trebui sa dovedeasca, incepand de pe 26 mai, ca respecta normele Regulamentului General de Protectia Datelor (GDPR). Conformarea…

- Universitatea din Craiova (UCv), Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Asociația de Acreditare din Romania (RENAR) și Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) organizeaza, astazi, de la ora 12.00, Conferința Regionala SV-Oltenia „Noile…

- Asociatia Colegiul Pacientilor ii cere primarului din Giurgiu sa scoata de pe internet lista cu afectiunile medicale de care sufera asistatii sociali. „Primaria din Giurgiu incalca legea prin acest demers”, atrage atentia organizatia, care a sesizat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii…

- Proiectul de lege are obiect de reglementare instituirea unor masuri de protectie a victimelor infractiunilor prin transpunerea unor dispozitii ale Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, in unanimitate, un proiect de lege al Guvernului potrivit caruia toate sediile instantelor de judecata vor fi dotate cu sali de asteptare separate pentru victimele infractiunilor incepand cu 1 ianuarie 2019. Proiectul de lege are ca obiect de…

- Desemnarea unui responsabil cu protectia datelor (DPO) este obligatorie in sectorul public, in timp ce, in mediul privat, vorbim despre o recomandare, obligativitatea fiind valabila numai in cazul operatorilor care prelucreaza date la scara larga, a declarat, vineri, in cadrul evenimentului de lansare…