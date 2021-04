Senatorii din Comisia Juridica au respins solicitarea DNA de incuviințare a inceperii urmaririi penale a fostului ministru al Sanatații Florian Bodog. Știre in curs de actualizare The post Comisia Juridica din Senat a respins solicitarea DNA de inceperea urmaririi penale a fostului ministru Florian Bodog appeared first on Puterea.ro .