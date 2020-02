Comisia Juridică din Senat a respins ordonanța Guvernului Orban privind organizarea alegerilor anticipate Senatorii PSD au propus marți, în Comisia Jurdica de la Senat, respingerea ordonanței de urgența adoptata de Guvernul Orban, care reglementeaza alegerile anticipate. Cu 8 voturi "pentru" și 3 "împotriva" (de la PNL și USR) a fost adoptat raportul de respingere a ordonanței. Amendamentul de respingere a aparținut UDMR și a fost votat de PSD și ALDE. De precizat este ca PSD, UDMR, ALDE și PMP nu sunt de acord cu prevederea care permite alegatorilor aflați în tranzit sa voteze în localitatea în care se afla și nu în cea de car aparțin așa cum… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

