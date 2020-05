Stiri pe aceeasi tema

- USR spune ca proiectul starii de alerta, care intra, marți, la vot, in plenul Senatului, poate ingradi drepturile. USR critica proiectul Guvernului pentru starea de alerta, care intra, marți, la...

- Proiectul va intra marti dimineata pentru avize si raport in comisiile de specialitate, iar in cursul dupa-amiezii va fi dezbatut si votat de plen, sub rezerva depunerii raportului de catre Comisia juridica, sesizata pe fond. Potrivit presedintelui interimar al Senatului, Robert Cazanciuc,…

- Proiectul se va aplica dupa incetarea starii de urgenta. Proiectul va intra marti dimineata pentru avize si raport in comisiile de specialitate, iar in cursul dupa-amiezii va fi dezbatut si votat de plen, sub rezerva depunerii raportului de catre Comisia juridica, sesizata pe fond. Ședința se va desfașura…

- Senatul va dezbate marti, în comisiile de specialitate si în plen, proiectul de lege initiat de Guvern, cu masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în situatia de alerta, care va fi instituita dupa încetarea starii de urgenta, scrie Agerpres. Proiectul…

- Guvernul a inteles in ultimul moment ca, dupa expirarea starii de urgenta, nu va putea limita exercitiul unor drepturi si libertati fara o lege votata in Parlament. Executivul a adoptat in sedinte de luni un proiect care privește prevenirea și combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 dupa 15 mai.…

- Marcel Vela spune ca scopul unui astfel de demers este de a proteja sanatatea publica. "Da, ar putea veni o stare alerta. Instituirea starii de alerta inseamna ca am putea prelua parte din deciziile din ordonantele militare printr-o decizie a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca la nivelul Guvernului va fi finalizat marti un raport al starii de fapt in economie pentru a stabili sectoarele cele mai afectate de pandemia de COVID-19 si care necesita masuri de sprijin si criteriile de aplicare a acestora. …

- Comisia juridica a Senatului a adoptat, marți, raport de respingere pe ordonanța de urgența privind alegerile anticipate. Senatul este prima camera sesizata pe actul normativ care se afla in Parlament in procedura de urgența.