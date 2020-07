Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Senatului a decis, azi, la solicitarea reprezentantilor PSD, amanarea pana luni a dezbaterii asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea. S-au inregistrat 6 voturi pentru propunerea PSD, doua impotriva si 3 abtineri. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a solicitat in Comisia…

- Comisia juridica a Senatului a decis, sambata, la solicitarea reprezentantilor PSD, amanarea pana luni a dezbaterii asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea. S-au inregistrat 6 voturi pentru propunerea PSD, doua impotriva si 3 abtineri. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a solicitat in…

- S-au înregistrat 6 voturi pentru propunerea PSD, doua împotriva si 3 abtineri. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a solicitat în Comisia juridica amânarea pâna luni a dezbaterilor asupra proiectului privind carantinarea si izolarea, pentru a studia practicile Uniunii…

- Comisia juridica a Senatului a decis, sambata, la solicitarea reprezentantilor PSD, amanarea pana luni a dezbaterii asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea. "Propunerea mea e sa facem o lege buna pentru Romania. Staff-ul comisiei a stat pana la 4 dimineata pentru ca nu…

- Comisia juridica a Senatului a decis, sambata, la solicitarea reprezentantilor PSD, amanarea pana luni a dezbaterii asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea, potrivit Agerpres. S-au inregistrat 6 voturi pentru propunerea PSD, doua impotriva si 3 abtineri.Senatorul PSD…

- Așa a anunțat purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu. Social-democrații au declarat ca vor aduce amendamente și vor modifica actul normativ intr-o forma coerenta și constituționala. Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc: Daca vom gasi o formula sa avem garanția ca respecta drepturile…

- Proiectul de lege privind carantinarea si izolarea initiat de Guvern va intra joi in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor.Sedinta este programata la ora 13,00, conform deciziei Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat ca proiectul de…

- Proiectul va intra marti dimineata pentru avize si raport in comisiile de specialitate, iar in cursul dupa-amiezii va fi dezbatut si votat de plen, sub rezerva depunerii raportului de catre Comisia juridica, sesizata pe fond. Potrivit presedintelui interimar al Senatului, Robert Cazanciuc,…