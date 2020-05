Stiri pe aceeasi tema

- USR apreciaza ca proiectul Guvernului privind starea de alerta "favorizeaza politizarea administratiei publice", motiv pentru care a formulat mai multe amendamente, inclusiv privind incetarea, dupa sase luni, a contractelor de munca ale persoanelor angajate fara concurs in institutiile publice.…

- Uniunea Salvați Romania a lansat, marti, un atac dur la adresa Guvernului Orban, despre care spune ca, prin proiectul de lege privind starea de alerta, a inclus prevederi controversate prin care este creata posibilitatea de a folosi starea de alerta pentru politizarea administrației publice și pentru…

- Apar primele semnale ca proiectul de lege transmis de Guvern catre Parlament, referitor la starea de urgenta, va fi respins de parlamentari. Fostul ministru al Transporturilor Razvan Cuc acuza PNL ca doreste sa instaureze o dictatura si sa acapareze administratia publica.Vezi si: Ciudateniile…

- "Din pacate, nu e decat o alta dovada de incompetența, daca nu de sfidare din partea guvernului. Președintele Romaniei cred ca a anunțat in urma cu doua saptamani ca nu va prelungi starea de urgența și ca va fi o stare de alerta. Reglementarile in vigoare din 2004, era foarte clar pentru toata lumea…

- Proiectul de lege adoptat luni de guvern privind starea de alerta prevede ca mall-urile, restaurantele și terasele raman inchise pe durata starii de alerta, iar cetațenii vor fi obligați sa poarta masca de protecție in magazine, la serviciu, in spațiile publice inchise și in transportul in comun, a…

