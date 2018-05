Stiri pe aceeasi tema

- "Cu ocazia celei de-a 21-a aniversari a Conventiei interzicerii armelor chimice si in urma evenimentelor de la Duma si Salisbury, Theresa May si cu mine indemnam comunitatea internationala sa consolideze, impreuna cu noi, interdictia acestor arme de distrugere in masa", a scris seful statului francez…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a votat joi o rezolutie in care se solicita suspendarea activitatii in acest organism in cazul a cinci membri care fac obiectul unei investigatii pentru 'activitate corupta'. "Rezolutia a fost votata in plenul APCE in procedura de urgenta, cu 123 de…

- Vase militare rusesti incarcate cu vehicule blindate si echipamente au fost observate duminica traversand stramtoarea Bosfor si indreptandu-se catre Siria, unde trei mari aliati occidentali - Statele Unite, Marea Britanie si Franta - au atacat si au distrus sambata obiective care ar fi fost folosite…

- Statele Unite au "dovada" ca fortele lui Bashar al-Assad au utilizat arme chimice intr-un atac efectuat sambata la Douma, in Siria, a afirmat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, transmite AFP. "Atacul a avut loc sambata si noi stim cu certitudine ca a fost…

- Situatia din Siria se complica, iar conflictul militar deschis intre Statele Unite si Rusia pare sa fie mai aproape ca niciodata. Conflictul a escaladat dupa recentul atac chimic care a vizat populatia civila din Siria si pentru care a fost blamat presedintele Bashar al Assad.

- Politia turca a arestat 12 persoane suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic. In raidurile antiteroriste efectuate in capitala Turciei, 12 persoane au fost arestate.Majoritatea suspectilor nu este de nationalitate turca, iar, potrivit procurorilor, indivizii se ocupau cu…

- Confruntari armate la sol continuau miercuri in partea rebela a Ghoutei de Est, in pofida armistitiului umanitar decretat de Rusia in Siria, iar Moscova a dat din nou vina pe grupari insurgente, relateaza AFP. Aceasta ”pauza” cotidiana de cinci ore - de la ora locala 9.00 (si ora Romaniei) la ora…

- Administratia Donald Trump a dat asigurari, joi seara, ca nu intentioneaza sa intre in conflict militar cu fortele regimului Bashar al-Assad, dupa ce Rusia a cerut Statelor Unite explicatii in legatura cu un bombardament efectuat in Siria soldat cu aproximativ 100 de morti.