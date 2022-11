Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat, luni, 21 noiembrie, cererea DNA privind perchezitia informatica in cazul deputatului PSD Daniel Tudorache, relateaza Agerpres . Anterior, in fața colegilor, fostul primar al Sectorul 1 din București, ceruse „sa fie aprobata pecheziția telefonului, este un moment…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a avizat favorabil, luni, in unanimitate, cererea justitiei privind incuviintarea perchezitiei in cazul deputatului Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, urmarit penal pentru achizitii nelegale si supraevaluate in timpul pandemiei de COVID-19. Plenul Camerei…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a intrat in vizorul autoritatilor de resort dupa ce a fost acuzata de Agentia Nationala de Integritate de conflict de interese. Potrivit ANI, edilul s-ar fi numit manager peste un proiect finantat cu fonduri europene. Si-ar marit, astfel, salariul. Potrivit…

- ANI a sesiat Parchetul in cazul primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. Agentia Nationala de Integritate (ANI) o acuza pe Clotilde Armand ca s-a aflat in conflict de interese și incompatibilitate, deoarece s-a numit manager al unui proiect. Agenția Naționala de Integritate a constatat averea nejustificata,…

- Doi foști primari de la sectoarele Capitalei, Marian Vanghelie, fostul edil de Sectorul 5, și Daniel Tudorache, fost primar la Srctorul 1, sunt urmariti penal de DNA intr-un dosar cu privire la realizare de achizitii nelegale si supraevaluate realizate in timpul pandemiei de COVID-19. DNA precizeaza…

- Un deputat din grupul minoritaților a propus miercuri in comisia speciala ce dezbate legile justiției un amendament ce prevede ca un judecator ar putea fi numit procuror general al Romaniei, anunța Realitatea PLUS. Comisia speciala a adoptat miercuri, in ședința speciala, amendamentul, iar modificarea…

- La data de 28 septembrie a.c., Poliția Romana, prin Direcția de Investigare a Criminalitații Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, pune in aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Bucuresti…

- Președintele Klaus Iohannis a numit-o, marți, pe Lenuța Cobuz in calitate de membru in Consiliul de Administrație al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Cobuz, care este fost specialist in justitie militara, a fost propusa in 2012 de PNL pentru funcția de Avocat al Poporului. „Președintele Romaniei,…