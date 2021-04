Odata cu aprobarea in timpul unei audieri maraton, raportul de peste 400 de pagini va deveni un raport oficial al comisiei si planul cadru pentru o lege pentre restrangerea puterii de piata a celor precum Google Alphabet, Apple, Amazon.com si Facebook. Raportul a fost aprobat printr-un vot de 24-17. Companiile au negat orice actiune gresita. Raportul, publicat pentru prima data in octombrie, – reprezentand prima astfel de revizuire a industriei tehnologice efectuata de Congres – sugereaza modificari ample la legea antitrust si descrie zeci de cazuri in care se afirma ca aceste companii s-au folosit…