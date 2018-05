Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache intra miercuri pe dezbateri la proiectul de modificare a Codului de procedura penala (CPP), singurul ramas nedezbatut pe articole și amendamente. Din informații noastre insa, nu va avea loc niciun vot miercuri. Ședința vine in contextul in care, saptamana trecuta, Comisia Europeana a declanșat procedura de infringement impotriva Romaniei pe Directiva privind prezumția de nevinovație, pe care țara nostra trebuia sa o transpuna in legislație pana in luna aprilie. Directiva este unul dintre pretextele modificarii CPP, alaturi…