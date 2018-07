Comisia Iordache: Abuzul in serviciu a fost total modificat, iar articolul referitor la neglijenta in serviciu eliminat complet

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Legile justiției a adoptat modificarea articolului 297 din Codul Penal, care reglementeaza infracțiunea de abuz in serviciu. Acesta a trecut in forma propusa de PSD cu 14 voturi pentru, 7 impotriva și o abținere."Fapta funcționarului public, aflat in exercițiul atribuțiilor…

- Dupa o perioada lunga in care PSD a tergiversat insușirea unui punct de vedere privitor la abuzul in serviciu, in cele din urma cei de la PSD au venit cu o varianta. Cei de la PSD au preluat mare parte din varianta Ministerului Justiției, iar pragul va fi de un salariu minim brut pe economie."Fapta…

- Propunerea lui Tudorel Toader privind abuzul in serviciu: prag și dezincriminare parțiala. Surse din PSD au precizat ca partidul va prelua varianta Ministerului Justiției doar parțial. Concret, PSD ar urma sa adopte atat un prag valoric pentru ca abuzul in serviciu sa fie infracțiune, dar vrea ca fapta…

- Comisia parlamentara speciala privind legile Justitiei continua luni dezbaterile, pe marginea modificarilor la Codul penal, unul dintre articolele care urmeaza sa fie analizate fiind cel referitor la abuzul in serviciu.Sedinta este programata sa inceapa la ora 10,30, presedintele comisiei Florin Iordache…

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justiției continua, luni, dezbaterile privind modificarea Codului Penal. Unul din articolele care urmeaza sa fie analizate este cel referitor la abuzul in serviciu.

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache a inceput, joi dimineata, dezbaterile privind modificarea Codului Penal, unul dintre cele mai importante articole ce urmeaza a fi modificate fiind cel referitor la abuzul in serviciu. Liderul PSD, Liviu Dragnea, este direct vizat de…

- Comisia speciala pentru legile justitiei va incepe, marti, sa voteze modificarile la Codul Penal, printre amendamente regasindu-se cel care prevede ca pedepsele pana la trei ani se executa la domiciliu sau cel care prevede ca persoanele care divulga informatii in cursul urmaririi penale pot primi pana…

- Proiectul de modificare a Codului Penal - depus miercuri la Parlament si care va fi discutat incepand de joi de comisia speciala - prevede ca emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative nu constituie infractiunea de ajutor dat faptuitorului in scopul impiedicarii sau ingreunarii cercetarilor…