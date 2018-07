Comisia Iordache a modificat si definitia grupului infractional organizat

Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei a decis, luni, modificarea definitiei din Codul penal a grupului infractional organizat, in sensul ca nu constituie grup infractional organizat grupul format ocazional in scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infractiuni si fara a avea o continuitate.



"Prin grup infractional organizat se intelege grupul structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care exista pentru o perioada si actioneaza in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni grave, pentru a obtine direct sau indirect un beneficiu financiar…