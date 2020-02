Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a trimis miercuri scrisori de punere in intarziere Romaniei, Greciei si Maltei prin care le-a solicitat sa-si adopte primele programe nationale de control al poluarii atmosferice si sa le comunice Comisiei, in conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor nationale…

- Comisia Europeana a trimis miercuri scrisori de punere in intarziere Romaniei si altor sapte state (Ciprului, Ungariei, Olandei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei si Spaniei) din cauza faptului ca aceste tari nu au notificat nicio masura de punere in aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea…

- Comisia Europeana a trimis miercuri scrisori de punere in intarziere Romaniei, Greciei si Maltei prin care le-a solicitat sa-si adopte primele programe nationale de control al poluarii atmosferice si sa le comunice Comisiei, in conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor nationale…

- Comisia Europeana incepe negocierile pentru un cadru comun de stabilire a salariilor minime in statele membre UE, ca parte a angajamentului președintelui Ursula von der Leyen de a opri exodul creierelor de la est la vest, relateaza Guardian. CE nu va determina nivelul salariului, dar dorește sa impuna…

- Romania se afla in prezent in situatia in care asteapta verdictul in privinta poluarii din Bucuresti, ceea ce inseamna o amenda cuprinsa intre 100.000 si 400.000 de euro pana va reusi sa ajunga sa aiba zile fara depasiri, a anuntat, luni seara, la Digi 24, ministrul Mediului, Costel Alexe. "Din pacate,…

- De la 1 ianuarie 2020 legislatia fiscala din Romania va suferi cateva modificari importante, iar firma de consultanta si contabilitate Contzilla.ro a facut o trecere in revista a celor 14 schimbari care sunt cunoscute pana acum, potrivit Mediafax.TVA Incepand cu anul 2020 intra in vigoare…

- De la 1 ianuarie 2020 legislatia fiscala din Romania va suferi cateva modificari importante, iar firma de consultanta si contabilitate Contzilla.ro face o trecere in revista a celor 20 de schimbari, care sunt cunoscute pana acum.TVA Incepand cu anul 2020 intra in vigoare Directiva (UE)…

- Romania ar trebui sa directioneze fondurile europene disponibile, impreuna cu alte surse de finantare, pentru a asigura dezvoltarea zonelor urbane intr-un mod durabil, incluziv si competitiv, potrivit unui studiu al Bancii Mondiale privind dezvoltarea urbana durabila pentru perioada de programare 2021-2027,…