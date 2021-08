Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea Comisiei Fiscale Centrale a fost deblocata, ceea ce va conduce la identificarea solutiilor optime in aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, informeaza Agerpres. "S-a deblocat activitatea Comisiei Fiscale Centrale,…

- Reducerea birocratiei, eliminarea dosarului cu sina, dar si o mai buna colectare a veniturilor la buget sunt cateva dintre prioritatile pe care noul ministru al Finantelor, Dan Vilceanu, le-a prezentat astazi la prima sa conferinta de presa.

- “Eu nu inteleg comentariile sau criticile care vin si spun ca nu este asa sau este asa. Pana la urma, aceste cifre sunt oficiale, dar ce ma intereseaza pe mine este ca oamenii sa inteleaga ca aceasta dinamica a cresterii economice poate sa fie mentinuta numai daca pastram paradigma pe care am facut-o…

- Precizari ale noului ministru de finanțe Dan Vîlceanu. Foto: https://www.facebook.com/DanVilceanu.ro La sediul Ministerului Finanțelor, are loc ceremonia de preluarea mandatului de șef al acestei instituții de catre Dan Vîlceanu. El va primi mandatul de la premierul…

- Fost șef in spionajul romanesc, Silviu Predoiu a comentat ieșirea la iveala a faptului ca premierul Florin Cițu a fost prins baut la volan in urma cu 20 de ani in SUA și a stat in arest. „Din punct de vedere legal, intrebarea intoarsa pe toate parțile, respectiv daca in aceste condiții mai…

- In temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Campia Turzii supune dezbaterii publice... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a declarat pentru Aleph News ca eșecul campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania sta in mainile „coordonatorilor”. „Domnul Gheorghița, domnul Baciu – secretarul de stat care avea atribuții directe – și premierul Florin Cițu, care este coordonator…