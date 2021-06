Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, ce parere are depre criticile Comisiei Europene la adresa PNRR si a afirmat: ”Pur si simplu Comisia a pulverizat PNRR. Am spus de la inceput ca banii au destinatie catre firmele de consultanta politica ale lor. Am adus documente cu cine a creat…

- Marcel Ciolacu acuza ca, dupa prezentarea Planului Național de Redresare și Reziliența, din promisiunile Guvernului nu a mai ramas decat austeritate. Liderul PSD este de parere ca doar creștere varstei de pensionare și inghețarea veniturilor fac parte din reformele pe care Executivul le-a anunțat. Social-democratul…

- PNRR, discutii intre premierul Florin Citu si o delegatie a PSD Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Planul Național de Redresare și Reziliența s-a aflat pe agenda unei întâlniri dintre premierul Florin Cîtu și o delegație a PSD condusa de liderul partidului,…

- Astazi, la ora 15:00, premierul Florin Cițu are o intalnire cu liderul PSD Marcel Ciolacu, care va veni la Palatul Victoria insoțit de mai mulți reprezentanți social-democrați.Aceștia vor discuta despre Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), asta in contextul in care PSD a cerut ca acest…

- Premierul Florin Cîțu s-a razgândit. Dupa ce Guvernul a anunțat luni dimineața ca Florin Cîtu nu are pe agenda acestei saptamâni o întâlnire cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, premierul a anunțat luni seara ca se va întâlni în aceste zile cu liderul…

- Premierul Florin Cîtu nu are pe agenda acestei saptamâni o întâlnire cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis luni Guvernul, dupa ce Ciolacu spunea ca a fost sunat de Cîțu și au stabilit ca luni vor discuta pentru a decide când și unde se vor întâlni…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, propune modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența, cerand Guvernului sa refaca strategia de atragere a fondurilor europene disponibile la acest capitol. “In loc sa crape de ingamfare și autosuficiența, guvernanții ar face bine sa puna capul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi la Antena 3 ca va propune conducerii partidului ca parlamentarii formațiunii sa intre in greva daca Guvernul nu le va prezenta aleșilor Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu care Romania va aplica la Bruxelles pentru fonduri europene.…