- Ursula von der Leyen, care a fost realeasa joi presedinta a Comisiei Europene, vrea sa faciliteze calatoria cu trenul prin crearea unui „sistem unic de de rezervare” la scara Uniunii Europene, se arata intr-un document publicat joi.

- Dacia a anunțat printr-un purtator de cuvant ca nu intentioneaza ca, pe termen scurt, sa majoreze preturile pentru modelul electric Spring, chiar daca Comisia Europeana a anuntat taxe vamale provizorii la importurile de vehicule electrice pe baterii din China.

- FRF anunta, vinerii, ca a solicitat suplimentarea numarului de bilete pentru fanii romani la meciul diin optimile de finala ale Campionatului European, cu Tarile de Jos, insa UEFA a informat forul de la Bucuresti ca nu mai exista tichete suplimentare disponibile, potrivit news.ro

- Romania-Olanda Alex Cadea, managerul de evenimente al Federației Romane de Fotbal, a vorbit in direct la FANATIK LA EURO despre biletele la meciul Romania-Olanda. Oficialul FRF a dezvaluit ca UEFA a alocat doar 7.000 de bilete romanilor pentru meciul cu Olanda, din optimile EURO 2024. Insa, Alex Cadea…

- Compania Lufthansa a anunțat ca va modifica prețurile biletelor pentru a indeplini cerințele de mediu. Prețul va crește cu cel mult 72 de euro pentru un bilet. Lufthansa va crește prețurile biletelor pentru toate zborurile cu plecare din țarile UE, Marea Britanie, Norvegia și Elveția cu sume cuprinse…

- Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, se afla marți la Ankara, invitat de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Inaintea vizitei, Erdogan a semnat un decret prezidențial, publicat in Monitorul Oficial, prin care se anunța eliminarea vizelor pentru cetațenii romani care doresc sa intre in Turcia,…

- Dupa pandemia de COVID, oamenii au inceput sa calatoreasca din ce in ce mai mult, in special cu avionul. Citește și: Copil de 8 ani, cazut din telescaun in stațiunea Straja. Era insoțit tot de un minor Calatoriile de „revanșa”, cum au fost denumite in domeniul aviatic, au fost monetizate corespunzator…

- In general, este recomandabil sa consulți un medic specializat in medicina de calatorie cu cel puțin cateva saptamani inainte de plecare pentru a primi sfaturi personalizate și pentru a stabili un plan de imunizare adecvat. Cu toate acestea, exista cateva vaccinuri comune recomandate pentru calatorii…