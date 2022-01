Comisia Europeană vrea un încărcător comun pentru toate dispozitivele electronice mobile Consiliul Uniunii Europene, care reprezinta statele membre in procesul decizional comunitar, a adoptat miercuri o pozitie asupra propunerii de creare a unui incarcator unic universal de tipul USB-C, care sa poata fi utilizat pentru telefoane mobile, tablete, camere video si console video, relateaza agentia EFE. Bruxellesul incearca din 2009 sa impulsioneze aceasta masura si un acord voluntar cu principalii producatori de dispozitive electronice mobile a permis atunci reducerea de la 30 la 3 a numarului incarcatoarelor existente pe piata, respectiv USB 2.0 Micro B, USB-C si Lightning, cel din urma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

