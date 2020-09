Șefa Comisiei Europene a declarat ca va face tot ce-i sta in putere pentru a aduce guvernele acestor tari in fata justitiei europene, confirmand ca executivul comunitar va prezenta curand o ”strategie LGBTI” a Uniunii Europene, potrivit Agerpres. Ursula von der Leyen anunța ca va face presiuni ”pentru a exista o recunoastere reciproca a relatiilor familiale in UE, pentru ca daca esti parinte intr-o tara, esti in toate” si a amintit ca in prezent Comisia Europeana lucreaza la o ”strategie LGBTI” a Uniunii Europene pe care o va prezenta curand. ”Fiecare persoana in Europa trebuie sa fie libera…