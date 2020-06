Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat o consultare publica referitoare la un pachet legislativ privind serviciile digitale, anunțat de președintele acestui for, Ursula von der Leyen, termenul limita fiind 8 septembrie, potrivit news.ro.Obiectivul consultarii este de a colecta opinii, elemente concrete…

- Comisia Europeana se pregateste sa reporneasca turismul. Țarile membre au convenit, vineri, asupra protocoalelor pentru redeschiderea frontierelor si primirea turistilor, scrie BFMTV. De asemenea, va fi lansat un site, unde oamenii vor gasi informații despre țara in care vor sa calatoreasca, anunța…

- Consiliul National al Elevilor a lansat un atac extrem de dur la adresa ministrului Educației, Monica Anisie, dupa ce aceasta a anunțat ca elevii trebuie sa reia cursurile online. CNE transmis, miercuri, ca Ministerul Educatiei si Cercetarii a aprobat un Ordin de ministru care reglementeaza obligatia…

- Comisar UE: Relansarea economiei europene ar putea costa 1,6 trilioane de euro. Este nevoie de un "plan Marshall" pentru industria turismului Pachetul de relansare economica, care este pregatit in prezent pentru a ajuta UE sa isi revina dupa pandemia cu coronavirus, s-ar putea ridica la aproximativ…

- Se renunța la cardul de sanatate pe perioada starii de urgența Medicii de familie le vor putea trimite pacienților rețetele pe mail sau prin alte mijloace electronice și ii vor putea consulta prin telefon sau online, iar pacienții vor putea merge cu rețetele la farmacie, fara sa mai stea la cozi la…

- Retelele de telecomunicatii ale Orange sunt capabile sa faca fata cresterii utilizarii lor, in conditiile in care in Franta oamenii lucreaza de acasa dupa ce au fost impuse restrictii pentru a tine sub control pandemia de coronavirus (COVID-19), a afirmat vineri directorul general Stephane Richard,…

- ​Comisarul european pentru piața interna, Thierry Breton, a facut joi apel la responsabilitatea serviciilor de streaming, a operatorilor și a utilizatorilor pentru prevenirea congestionarii rețelelor și asigurarea continuitații accesului la internet. Ca urmare a masurilor de distanțare sociala instituite…

- Comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, a propus marti un program temporar care va permite statelor membre UE sa vina in ajutorul companiilor afectate de criza coronavirusului, fara a risca sa incalce normele comunitare cu privire la subventiile ilegale, transmite Reuters, citata…